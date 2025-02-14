У Зеленського пояснили причину перенесення зустрічі з віцепрезидентом США

Причина перенесення зустрічі президента Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса полягає в тому, що США потрібен час для того, щоб попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям.

Про це "Європейській правді" повідомив співрозмовник в українській делегації.

Як інформували, зустріч Зеленського та Венса, яка мала відбутися на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого, перенесли.

Співрозмовник "ЄвроПравди" повідомив, що це сталося через те, що Зеленський та його американський візаві Дональд Трамп домовилися у середу, 12 лютого, що Україна допрацює проєкт меморандуму щодо партнерства і передасть його американцям.

Україна передала документ, і американська сторона попросила час до 17:00, щоб із ним попрацювати.

Напередодні для обговорення економічного партнерства з Україною, 13 лютого, до Києва прибув міністр фінансів США Скотт Бессент.

Тоді Зеленський заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.

Спецпосланник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог вважає ініційовану угоду про доступ до українських надр частиною гарантій безпеки для України.

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