У Зеленского объяснили причину переноса встречи с вице-президентом США

Причина переноса встречи президента Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса заключается в том, что США нужно время для того, чтобы поработать с проектом меморандума о партнерстве, который Украина доработала и передала американцам.

Об этом "Европейской правде" сообщил собеседник в украинской делегации.

Как информировали, встречу Зеленского и Вэнса, которая должна была состояться на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, перенесли.

Собеседник "ЕвроПравды" сообщил, что это произошло из-за того, что Зеленский и его американский визави Дональд Трамп договорились в среду, 12 февраля, что Украина доработает проект меморандума о партнерстве и передаст его американцам.

Украина передала документ, и американская сторона попросила время до 17:00, чтобы с ним поработать.

Накануне для обсуждения экономического партнерства с Украиной, 13 февраля, в Киев прибыл министр финансов США Скотт Бессент.

Тогда Зеленский заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.

Спецпосланник президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог считает инициированное соглашение о доступе к украинским недрам частью гарантий безопасности для Украины.

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