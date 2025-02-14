Зустріч Зеленського та віцепрезидента США перенеслася

Зустріч президента Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса, яка мала відбутися на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого, перенеслася.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на інформацію від співрозмовників.

Раніше низка ЗМІ, зокрема CBS News та New York Post, писали, що Венс зустрінеться Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки, однак зустріч перенаслася.

Співрозмовники "ЄвроПравди" підтверджують, що йдеться про перенесення на пізніший час, а не про скасування зустрічі.

Рішення про перенесення, ймовірно, було ухвалене у останній момент – частину українських журналістів навіть запустили на точку зустрічі.

А літак з державним секретарем США Марком Рубіо, який прямував до Німеччини на конференцію був змушений повернутися до Меріленду пізно ввечері в четвер, 13 лютого, через "механічну несправність".

Очікується, що в межах Мюнхенської безпекової конференції відбудеться зустріч за участю представників України та Росії – про це 13 лютого заявив американський президент Дональд Трамп.