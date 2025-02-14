Китай заявив, що США повинні почати скорочення військових витрат із себе

Пекін вважає, що Сполучені Штати повинні взяти на себе ініціативу щодо скорочення військових витрат після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що хоче провести переговори з Росією і Китаєм на цю тему.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник МЗС Китаю у п'ятницю, його цитує агентство AFP.

Трамп, який під час свого другого президентського терміну позиціонує себе як глобального миротворця, заявив, що хоче провести саміт зі своїми колегами Владіміром Путіним і Сі Цзіньпіном, "коли все заспокоїться".

"Я хочу сказати: давайте скоротимо наш військовий бюджет вдвічі", – сказав він журналістам в Овальному кабінеті в четвер.

На запитання про цю пропозицію в п'ятницю Міністерство закордонних справ Китаю відповіло, що Сполучені Штати мають найбільший військовий бюджет у світі.

"Оскільки Сполучені Штати закликають до "Америка понад усе", вони повинні взяти на себе ініціативу і показати приклад скорочення військових витрат", – заявив речник МЗС Го Цзякунь на брифінгу для преси.

"Військовий бюджет Китаю відкритий і прозорий. Він є розумним і доречним по відношенню до Сполучених Штатів та інших великих військових держав", – сказав він.

"Обмежені витрати Китаю на оборону цілком необхідні для захисту національного суверенітету, безпеки і інтересів розвитку, а також для захисту миру в усьому світі", – додав речник.

У четвер Трамп також закликав три держави розпочати скорочення своїх ядерних арсеналів, але Го заявив, що Вашингтон і Москва несуть "особливу і головну відповідальність за ядерне роззброєння" як країни, що володіють найбільшою кількістю ядерної зброї.

"Китай... завжди підтримує свої ядерні сили на мінімальному рівні, необхідному для національної безпеки, і не бере участі в гонці озброєнь з жодною країною", – сказав Го.

Нагадаємо, Китай напередодні привітав переговори між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Владіміром Путіним щодо врегулювання війни Росії проти України, які відбулися 12 лютого.

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