Китай привітав переговори Трампа і Путіна

Китай привітав переговори між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Владіміром Путіним щодо врегулювання війни Росії проти України, які відбулися 12 лютого.

Як пише "Європейська правда", про це заявив у четвер речник китайського МЗС, його заяву наводить агентство DPA.

Китай послідовно стверджує, що переговори є єдиним життєздатним шляхом до врегулювання війни, і китайський президент Сі Цзіньпін з самого початку націлений на політичне рішення, сказав речник.

"Росія і США є впливовими державами, і Китай вітає їхні зусилля щодо зміцнення комунікації та діалогу з низки міжнародних питань", – заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю.

У середу Трамп говорив з Путіним телефоном і домовився про початок переговорів щодо припинення війни Росії проти України.

Водночас адміністрація Трампа вперше публічно окреслила, як вона бачить угоду про припинення війни – у кількох аспектах, що збігаються з інтересами Москви.

Глава дипломатії Кая Каллас вважає, що будь-яка мирна угода для врегулювання російсько-української, укладена за спиною України та Європи, приречена на провал.

За даними ЗМІ, китайські посадовці через посередників впродовж останніх тижнів пропонували команді Трампа провести саміт між ним та Путіним.

Детальніше читайте у статті: "Мир" з Україною без України: про що домовилися Трамп і Путін та що це змінює на практиці.