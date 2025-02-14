Китай заявил, что США должны начать сокращение военных расходов с себя

Пекин считает, что Соединенные Штаты должны взять на себя инициативу по сокращению военных расходов после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что хочет провести переговоры с Россией и Китаем на эту тему.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель МИД Китая в пятницу, его цитирует агентство AFP.

Трамп, который во время своего второго президентского срока позиционирует себя как глобального миротворца, заявил, что хочет провести саммит со своими коллегами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, "когда все успокоится".

"Я хочу сказать: давайте сократим наш военный бюджет вдвое", – сказал он журналистам в Овальном кабинете в четверг.

На вопрос об этом предложении в пятницу Министерство иностранных дел Китая ответило, что Соединенные Штаты имеют самый большой военный бюджет в мире.

"Поскольку Соединенные Штаты призывают к "Америка превыше всего", они должны взять на себя инициативу и показать пример сокращения военных расходов", – заявил представитель МИД Го Цзякунь на брифинге для прессы.

"Военный бюджет Китая открыт и прозрачен. Он является разумным и уместным по отношению к Соединенным Штатам и другим крупным военным державам", – сказал он.

"Ограниченные расходы Китая на оборону вполне необходимы для защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития, а также для защиты мира во всем мире", – добавил спикер.

В четверг Трамп также призвал три государства начать сокращение своих ядерных арсеналов, но Го Цзякунь заявил, что Вашингтон и Москва несут "особую и главную ответственность за ядерное разоружение" как страны, обладающие наибольшим количеством ядерного оружия.

"Китай... всегда поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности, и не участвует в гонке вооружений ни с одной страной", – сказал Го.

Напомним, Китай накануне приветствовал переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным по урегулированию войны России против Украины, которые состоялись 12 февраля.

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