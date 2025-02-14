Прем'єр Литви заявив, що розмови США та Росії – "гарний копняк під зад" для Європи

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас вважає, що те, що американський президент Дональд Трамп та очільник Кремля Владімір Путін почали спілкуватися щодо переговорів у російсько-українській війні, має стати "гарним копняком під зад" для Європи, яка була відсунута на другий план цими переговорами.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у п’ятницю, 14 лютого, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Прем'єр Литви сподівається, що Європа прокинеться і прийме рішучі рішення щодо оборони, адже, на його думку, тільки тоді Європейський Союз зможе розраховувати на підтримку з боку США.

"Ситуація дійсно складна, тому що односторонні зусилля США з Росією і частково з Китаєм, які намагаються вирішити питання, залишають Європу на узбіччі", – сказав він.

Палуцкас зауважив, що з іншого боку, Європа повинна запитати себе: "чи не заслуговуємо ми на це, будучи настільки відстороненими, нездатними приймати рішення – не тільки сильні політичні, а й життєво важливі рішення щодо фінансування оборони?"

Відтак він наголосив, що "розглядав це як хорошого копняка під зад для Європи".

"Я сподіваюся, що Європа прокинеться і почує, нарешті, необхідність, яку наш регіон висловлював неодноразово, що нам потрібно серйозніше ставитися до своїх власних проблем, а потім чекати допомоги від США. А зараз намагатися їхати на чужій спині, мабуть, теж не дуже морально", – додав він.

Як відомо, у середу, 12 лютого, Трамп поговорив з Путіним, після чого заявив, що вони з очільником Кремля "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".

Після цього Трамп подзвонив Володимиру Зеленському та обговорив подальші контакти.

Наступного дня американський президент заявив, що в межах Мюнхенської безпекової конференції відбудеться зустріч за участю представників України та Росії.

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