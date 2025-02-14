Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас считает, что то, что американский президент Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин начали общаться относительно переговоров по российско-украинской войне, должно стать "хорошим пинком под зад" для Европы, которая была отодвинута на второй план этими переговорами.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в пятницу, 14 февраля, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Премьер Литвы надеется, что Европа проснется и примет решения по обороне, ведь, по его мнению, только тогда Европейский Союз сможет рассчитывать на поддержку со стороны США.

"Ситуация действительно сложная, потому что односторонние усилия США с Россией и частично с Китаем, которые пытаются решить вопрос, оставляют Европу на обочине", – сказал он.

Палуцкас заметил, что, с другой стороны, Европа должна спросить себя: "Не заслуживаем ли мы этого, будучи настолько отстраненными, неспособными принимать решения – не только сильные политические, но и жизненно важные решения по финансированию обороны?"

Поэтому он отметил, что "рассматривал это как хороший пинок под зад для Европы".

"Я надеюсь, что Европа проснется и услышит, наконец, необходимость, которую наш регион выражал неоднократно, что нам нужно серьезнее относиться к своим собственным проблемам, а потом ждать помощи от США. А сейчас пытаться ехать на чужой спине, пожалуй, тоже не очень морально", – добавил он.

Как известно, в среду, 12 февраля, Трамп поговорил с Путиным, после чего заявил, что они с главой Кремля "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".

После этого Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и обсудил дальнейшие контакты.

На следующий день американский президент заявил, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча с участием представителей Украины и России.

Читайте также: "Мир" с Украиной без Украины: о чем договорились Трамп и Путин и что это меняет на практике