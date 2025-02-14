У Литві на тлі розмов Трампа і Путіна застерегли: Кремль не прагне миру

Очільник Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс попередив, що глава Кремля Владімір Путін не прагне миру, а хоче продовжити перекроювання кордонів за допомогою сили.

Про це він написав у X (Twitter) перед початком Мюнхенської безпекової конференції, передає "Європейська правда".

Будріс виступив із попередженням перед початком безпекової конференції у Мюнхені: "Не дайте себе обдурити думкою про те, що Путін прагне миру".

"Що він насправді хоче – це задовольнити свої імперіалістичні амбіції і продовжити перекроювання кордонів за допомогою сили. Кремль дотримується своєї випробуваної тактики – претендує на те, що йому не належить, і висуває необґрунтовані вимоги. Це працює доти, доки ми це дозволяємо", – заявив він.

Очільник литовського МЗС наголосив, що найгірша можлива відповідь на таку поведінку – погодитися з планами Кремля і надати Росії те, що вона хоче – територіальні надбання та політичні дивіденди.

"Поступки агресору мають катастрофічні наслідки. Ми вже знаємо це на прикладі інших "Мюнхенів" та "Ялт", – акцентував топдипломат Литви.

Також Будріс впевнений, що єдиною прийнятною відповіддю на агресію Росії "є її повна ізоляція, жорсткі санкції, відповідальність за міжнародні злочини та повне відшкодування збитків".

Цей коментар з'явився після того, як президент США Дональд Трамп налякав американських союзників тим, що зателефонував Путіну та оголосив, що вони "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".

13 лютого Трамп заявив, що у межах Мюнхенської безпекової конференції відбудеться зустріч за участю представників України та Росії.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що майбутні переговори з представниками нової адміністрації США на Мюнхенській безпековій конференції будуть вирішальними для трансатлантичної співпраці та безпеки Європи.

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