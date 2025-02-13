Глава МЗС Польщі очікує, що на Мюнхенській конференції "творитиметься історія"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що майбутні переговори з представниками нової адміністрації США на Мюнхенській безпековій конференції будуть вирішальними для трансатлантичної співпраці та безпеки Європи.

Заяву польського міністра наводить "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Сікорський сказав, що очікує, що "це буде дуже важлива конференція, на якій творитиметься історія".

За його словами, немає кращої гарантії безпеки континенту, ніж тісна трансатлантична співпраця.

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"Але Європа повинна робити все більше і більше для власної оборони. Я щиро вірю, що ми можемо працювати разом зі Сполученими Штатами над виробленням взаємовигідних правил діалогу як щодо політики безпеки, так і щодо торговельної політики", – наголосив очільник польського МЗС.

Сікорський додав, що Польща непохитно домагатиметься посилення військової підтримки України та продовження санкційного тиску на Російську Федерацію, а також робитиме все для посилення ролі Європи.

"Сильна Європа дорівнює сильним Сполученим Штатам Америки й трансатлантичному альянсу. Ми повинні поділяти не лише наші цінності, але й більшість наших інтересів, і разом ми зможемо успішно протистояти викликам, які кидають нам авторитарні режими", – додав він.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.

Спеціальний представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог також візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені.

А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що головним питанням на Мюнхенській безпековій конференції буде війна Росії проти України.