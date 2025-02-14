В Литве на фоне разговоров Трампа и Путина предостерегли: Кремль не стремится к миру

Глава Министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис предупредил, что глава Кремля Владимир Путин не стремится к миру, а хочет продолжить перекройку границ с помощью силы.

Об этом он написал в X (Twitter) перед началом Мюнхенской конференции по безопасности, передает "Европейская правда".

Будрис выступил с предупреждением перед началом конференции по безопасности в Мюнхене: "Не дайте себя обмануть мыслью о том, что Путин стремится к миру".

"Что он на самом деле хочет – так это удовлетворить свои империалистические амбиции и продолжить перекраивание границ с помощью силы. Кремль придерживается своей испытанной тактики – претендует на то, что ему не принадлежит, и выдвигает необоснованные требования. Это работает до тех пор, пока мы это позволяем", – заявил он.

Глава литовского МИД подчеркнул, что худший возможный ответ на такое поведение – согласиться с планами Кремля и предоставить России то, что она хочет – территориальные приобретения и политические дивиденды.

"Уступки агрессору имеют катастрофические последствия. Мы уже знаем это на примере других "Мюнхенов" и "Ялт", – акцентировал топ-дипломат Литвы.

Также Будрис уверен, что единственным приемлемым ответом на агрессию России "является ее полная изоляция, жесткие санкции, ответственность за международные преступления и полное возмещение убытков".

Этот комментарий появился после того, как президент США Дональд Трамп напугал американских союзников тем, что позвонил Путину и объявил, что они "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".

13 февраля Трамп заявил, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча с участием представителей Украины и России.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что предстоящие переговоры с представителями новой администрации США на Мюнхенской конференции по безопасности будут решающими для трансатлантического сотрудничества и безопасности Европы.

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