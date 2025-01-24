Bloomberg: європейці хочуть, щоб Трамп надав війська США до миротворчих сил в Україні

Європейські посадовці домагаються від нової адміністрації президента США Дональда Трампа зобов'язання взяти участь у гарантуванні безпеки України, зокрема, надавши американські війська для потенційної миротворчої місії.

Про це повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела, пише "Європейська правда".

Союзники загалом згодні з президентом України Володимиром Зеленським, що США повинні будуть надати війська до будь-яких майбутніх миротворчих сил в країні, щоб зробити такі зусилля надійними, за словами людей, знайомих з цим питанням.

Європейські союзники Києва заявили, що США можуть підтримати цю ідею, незважаючи на початкову стриманість Трампа. Однак вони підкреслили, що ще занадто рано детально обговорювати, як виглядатимуть майбутні миротворчі сили в Україні, кажуть співрозмовники агентства.

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Останні зусилля показують, що європейці намагаються сформувати бачення нової адміністрації в той час, як Трамп готується до взаємодії з лідером Росії Владіміром Путіним.

Якщо європейські союзники будуть змушені відправити війська самостійно, це може підірвати довіру до гарантій і створити розкол в НАТО, оскільки це означатиме фактичний кінець трансатлантичного співробітництва в рамках Альянсу, заявив європейський високопосадовець.

Скептицизм Трампа щодо підтримки України, можливо, пом'якшився. За словами західного дипломата-високопосадовця, який спілкувався з командою президента США з цього питання, його команда продемонструвала готовність США зосередитися на наданні гарантій безпеки Україні, які вони в приватному порядку визнають неминучими.

Однак в обмін на ці зобов'язання Трамп може очікувати, що Європа візьме на себе більшу частку тягаря із забезпечення виконання будь-якої потенційної угоди.

За словами того ж дипломата, європейці розуміють, що США очікують, що вони нададуть основну частину військ, оскільки Трамп вважає війну в Україні європейською справою.

Команда президента також дала зрозуміти, що нова адміністрація США не має наміру брати безпосередню участь у відновленні України, і вони пропонують, щоб цим займався приватний сектор, сказав інший дипломат-високопосадовець, підкресливши, що дискусії все ще тривають.

22 січня президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg News, що будь-які ефективні миротворчі сили повинні включати американські війська, оскільки лише військової підтримки Європи буде недостатньо для стримування Путіна.

Європейські союзники України в останні тижні висловлюють обережний оптимізм щодо того, що Трамп не буде змушувати Київ до передчасних мирних переговорів з Росією.

Цього тижня Трамп пригрозив Москві фінансовими санкціями, якщо Путін відмовиться припинити бойові дії найближчим часом.