Глава Пентагона: Европа не может считать, что военное присутствие США будет длиться вечно

Европа не должна надеяться на то, что военное присутствие США на континенте продлится вечно.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции в Варшаве в пятницу, его слова приводит CNN.

Отвечая на вопрос, рассматривают ли США в рамках переговоров с Россией о прекращении войны возможность уменьшения военного присутствия в Восточной Европе или отказа от постоянного военного присутствия в Польше, Хегсет подчеркнул, что его страна "предана альянсу НАТО", но предположил, что ее будущее военное присутствие в Европе может стать предметом обсуждений.

"Уровень американских войск на континенте является важным. То, что произойдет через пять, 10 или 15 лет является частью более широкой дискуссии, которая отражает уровень угрозы, позицию Америки и наши потребности во всем мире", – сказал Хегсет.

"Вот почему наше послание является таким четким для наших европейских союзников: сейчас самое время инвестировать. Потому что вы не можете считать, что американское присутствие будет продолжаться вечно", – сказал он.

Хегсет отметил, что необходимость США противостоять другим угрозам, таким как Китай, означает, что "такие страны, как Польша и другие", должны будут "активизироваться" в Европе.

Хегсет добавил, что теплый прием, который он получил в Польше, "заставил бы меня захотеть приветствовать больше (американских) войск в Польше", но быстро уточнил, что "это не политическое заявление, это просто то, что я чувствую".

Между тем ранее СМИ сообщали, что европейские чиновники добиваются от новой администрации президента США обязательства принять участие в обеспечении безопасности Украины, в частности, предоставив американские войска для потенциальной миротворческой миссии.

А вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США еще могут изменить позицию по России и направить войска в Украину.

Ожидается, что в пятницу, 14 февраля, Вэнс должен выступить на Мюнхенской конференции по безопасности, а также встретиться с президентом Владимиром Зеленским.