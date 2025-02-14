У Сенаті США здивовані коментарями глави Пентагону щодо України

Голова сенатського комітету з питань збройних сил, республіканець Роджер Вікер вважає, що міністр оборони США Піт Гегсет припустився "помилки новачка", коли заявив, що повернення України до довоєнних кордонів є "нереальним".

Про це він заявив Politico, повідомляє "Європейська правда".

У четвер Гегсет відмовився від деяких своїх коментарів щодо України, у яких він заявив, що членство України в НАТО і повернення до її міжнародно визнаних кордонів є нереалістичними.

"Гегсет буде чудовим міністром оборони, хоча він не був моїм вибором на цю посаду. Але в Брюсселі він допустив помилку новачка, і він відмовився від деяких своїх слів, але не від цієї фрази", – сказав республіканець в інтерв'ю в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

"Я не знаю, хто написав цю промову – таке міг написати Такер Карлсон, а Карлсон – дурень", – сказав Вікер, маючи на увазі пропутінського телеведучого.

Вікер, переконаний прихильник України, сказав, що був "здивований" коментарями Гегсета і "задоволений" тим, що новий міністр оборони змінив курс. Вікер сказав, що він виступає за тверду позицію щодо Москви.

"Всі знають... і люди в адміністрації знають, що ви не говорите перед першою зустріччю, на що ви погодитеся, а на що ні", – сказав Вікер, додавши, що він "спантеличений" і "стурбований" коментарями Гегсета.

Зазначимо, нещодавня заява Гегсета на "Рамштайні" викликала шок і занепокоєння в Європі. Глава Пентагону оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

Проте згодом очільник Міноборони США сказав, що його зауваження не слід сприймати як червоні лінії, а лише як реальність ситуації.

У п’ятницю Гегсет заперечив, нібито він відмовився від своєї резонансної заяви на "Рамштайні".