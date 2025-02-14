В Сенате США удивлены комментариями главы Пентагона по Украине
Председатель сенатского комитета по вооруженным силам, республиканец Роджер Уикер считает, что министр обороны США Пит Хегсет допустил "ошибку новичка", когда заявил, что возвращение Украины к довоенным границам является "нереальным".
Об этом он заявил Politico, сообщает "Европейская правда".
В четверг Хегсет отказался от некоторых своих комментариев по Украине, в которых он заявил, что членство Украины в НАТО и возвращение к ее международно признанным границам являются нереалистичными.
"Хегсет будет замечательным министром обороны, хотя он не был моим выбором на эту должность. Но в Брюсселе он допустил ошибку новичка, и он отказался от некоторых своих слов, но не от этой фразы", – сказал республиканец в интервью в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я не знаю, кто написал эту речь – такое мог написать Такер Карлсон, а Карлсон – дурак", – сказал Уикер, имея в виду пропутинского телеведущего.
Уикер, убежденный сторонник Украины, сказал, что был "удивлен" комментариями Хегсета и "доволен" тем, что новый министр обороны изменил курс. Уикер сказал, что он выступает за твердую позицию в отношении Москвы.
"Все знают... и люди в администрации знают, что вы не говорите перед первой встречей, на что вы согласитесь, а на что нет", – сказал Уикер, добавив, что он „озадачен" и „обеспокоен" комментариями Хегсета.
Отметим, недавнее заявление Хегсета на "Рамштайн" вызвало шок и беспокойство в Европе. Глава Пентагона объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.
Однако впоследствии глава Минобороны США сказал, что его замечания не следует воспринимать как красные линии, а лишь как реальность ситуации.
В пятницу Хегсет отрицал, якобы он отказался от своего резонансного заявления на "Рамштайн".