Глава Пентагону захищає свою заяву щодо малоймовірності вступу України в НАТО 

Глава Пентагону Піт Гегсет заперечив, нібито він відмовився від своєї резонансної заяви щодо умов миру з Владіміром Путіним, яку він виголосив 12 лютого на засіданні формату "Рамштайн".

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час візиту до Варшави 14 лютого, його слова наводить видання The Guardian.

Гегсет відкинув припущення, нібито йому довелося відмовитися від своїх попередніх коментарів щодо України стосовно нереалістичності вступу в НАТО та українських кордонів.

"Я залишаюся при своїх коментарях, які я зробив у перший день засідання контактної групи по Україні – і це для всієї преси, якій важко зрозуміти, що ми залишаємося при своїх заявах... – щодо статусу американських військ або участі НАТО чи України в НАТО і малоймовірності цього", – сказав міністр оборони США.

"Тим не менш, я б ніколи не обмежував президента Сполучених Штатів у переговорах з суверенними лідерами Росії та України щодо того, про що вони будуть вести переговори", – додав також Гегсет.

Зазначимо, нещодавня заява Гегсета на "Рамштайні" викликала шок і занепокоєння в Європі. Глава Пентагону оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

Проте згодом очільник Міноборони США сказав, що його зауваження не слід сприймати як червоні лінії, а лише як реальність ситуації.

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