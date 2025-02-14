Папу Римського ушпиталили з бронхітом

Папу Римського Франциска у пʼятницю, 14 лютого, доправили в лікарню з бронхітом, через що він пропустить кілька запланованих публічних заходів протягом наступних днів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у Ватикані.

Франциска прийняли в Університетській клініці Агостіно Джемеллі у Римі "для проведення деяких необхідних діагностичних тестів і продовження лікування бронхіту, яке все ще триває, в лікарняних умовах", заявив Святий Престол.

Через госпіталізацію Папа Римський не візьме участі в недільній месі в базиліці Святого Петра, а запланована на суботу публічна аудієнція і візит на знамениту римську кіностудію Cinecitta 17 лютого були скасовані.

88-річний Франциск, який є понтифіком з 2013 року, за останні два роки кілька разів хворів на грип та має інші проблеми зі здоров'ям. У молодості у нього розвинувся плеврит і йому видалили частину однієї з легень.

На початку цього місяця Франциск сказав паломникам на щотижневій аудієнції, що страждає від "сильної застуди", яку Ватикан пізніше описав як бронхіт.

У понтифіка також є чимало хронічних недуг. Через проблеми з коліном йому доводиться пересуватися на візку, а у 2021 році йому робили операцію кишківника.

У зв’язку з цим Франциск I не виключав, що добровільно піде з посади, якщо відчує, що стан здоров’я вже не дозволяє йому повноцінно виконувати свої обов’язки.