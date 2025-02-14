Папу Римского госпитализировали с бронхитом

Папу Римского Франциска в пятницу, 14 февраля, доставили в больницу с бронхитом, из-за чего он пропустит несколько запланированных публичных мероприятий в течение следующих дней.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Ватикане.

Франциска приняли в Университетской клинике Агостино Джемелли в Риме "для проведения некоторых необходимых диагностических тестов и продолжения лечения бронхита, которое все еще продолжается, в больничных условиях", заявил Святой Престол.

Из-за госпитализации Папа Римский не примет участия в воскресной мессе в базилике Святого Петра, а запланированная на субботу публичная аудиенция и визит на знаменитую римскую киностудию Cinecitta 17 февраля были отменены.

88-летний Франциск, который является понтификом с 2013 года, за последние два года несколько раз болел гриппом и имеет другие проблемы со здоровьем. В молодости у него развился плеврит и ему удалили часть одного из легких.

В начале этого месяца Франциск сказал паломникам на еженедельной аудиенции, что страдает от "сильной простуды", которую Ватикан позже описал как бронхит.

У понтифика также есть немало хронических недугов. Из-за проблем с коленом ему приходится передвигаться на коляске, а в 2021 году ему делали операцию кишечника.

В связи с этим Франциск I не исключал, что добровольно уйдет с должности, если почувствует, что состояние здоровья уже не позволяет ему полноценно выполнять свои обязанности.