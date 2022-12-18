Папа Римський написав прохання про відставку у разі погіршення стану здоров'я

Папа Римський Франциск незабаром після обрання понтифіком в 2013 році написав заяву про відставку на випадок, якщо проблеми зі здоров'ям завадять йому виконувати свої обов'язки.

Про це він розповів в інтерв'ю іспанському виданню ABC, пише "Європейська правда".

Франциск сказав, що передав записку кардиналу Тарчізіо Бертоне, який тоді обіймав посаду держсекретаря Ватикану.

"Я підписав і сказав йому: "У випадку, якщо я не зможу за станом здоров'я чи ще чогось, ось моя заява про відставку. Вони її вже мають". Я не знаю, кому кардинал Бертоне передав її, але я передав її йому, коли він був державним секретарем", - сказав він.

Понтифік додав, що він припускає, що прелат, який в даний час виконує роль другої особи Ватикану, кардинал П'єтро Паролін, тепер має цю письмову інструкцію.

Франциск, якому в суботу виповнилося 86 років, в 2021 році переніс операцію на кишківнику і протягом багатьох місяців пересувався на інвалідному візку через біль в коліні. Останнім часом він все частіше використовує тростину замість інвалідного візка, щоб пересуватися в громадських місцях.

У своїх попередніх заявах Франциск вітав рішення свого попередника, Папи Бенедикта XVI, піти у відставку через стан здоров'я. Бенедикт, який проживає в монастирі на території Ватикану, став першим понтифіком, який пішов у відставку за останні 600 років, і його відхід відкрив шлях для обрання Франциска, який став першим Папою Римським з Південної Америки.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав до "скромного" Різдва цього року, а зекономлені від скорочення витрат на подарунки кошти пожертвувати для допомоги "стражденному народу України".