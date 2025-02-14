Кремль чекає роз’яснень від США після слів Венса про військові важелі впливу на Росію

Кремль заявив, що чекає роз'яснень від США щодо слів віцепрезидента Джей Ді Венса з приводу військових важелів впливу на Росію.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, його цитує російське агентство "РИА Новости".

Він сказав, що це новий елемент у позиції США і РФ раніше не чула таких формулювань: "Вони раніше не озвучувалися".

Пєсков заявив, що в Росії розраховують під час контактів зі США "отримати роз'яснення слів віцепрезидента Венса".

Джей Ді Венс в інтерв'ю Wall Street Journal заявив, що в разі відмови Росії підтримати мирний план щодо України, проти РФ можуть запровадити нові санкції, а в Україну можуть відправити американські війська. Він наголосив, що є економічні інструменти впливу, а є військові, які США можуть використати проти Путіна.

14 лютого Венс виступив з промовою на Мюнхенській конференції з питань безпеки, у якій не торкнувся врегулювання російсько-української війни. Натомість він жорстко розкритикував ЄС за його підхід до боротьби з пропагандою, зокрема російською.



