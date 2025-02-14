Кремль ждет разъяснений от США после слов Вэнса о военных рычагах влияния на Россию

Кремль заявил, что ждет разъяснений от США относительно слов вице-президента Джей Ди Вэнса по поводу военных рычагов влияния на Россию.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его цитирует российское агентство "РИА Новости".

Он сказал, что это новый элемент в позиции США и РФ ранее не слышала таких формулировок: "Они ранее не озвучивались".

Песков заявил, что в России рассчитывают во время контактов с США "получить разъяснения слов вице-президента Вэнса".

Джей Ди Вэнс в интервью Wall Street Journal заявил, что в случае отказа России поддержать мирный план по Украине, против РФ могут ввести новые санкции, а в Украину могут отправить американские войска. Он отметил, что есть экономические инструменты влияния, а есть военные, которые США могут использовать против Путина.

14 февраля Вэнс выступил с речью на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, в которой не коснулся урегулирования российско-украинской войны. Вместо этого он жестко раскритиковал ЕС за его подход к борьбе с пропагандой, в том числе российской.