Дуда після зустрічі з главою Пентагону: вірю, що в Польщі все ж побудують "Форт Трамп"

Президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з главою Пентагону Пітом Гегсетом висловив переконання, що в країні все ж буде побудований "Форт Трамп" – постійна американська військова база.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву польського президента наводить PAP.

Дуда також впевнений, що президентство Дональда Трампа "буде періодом зміцнення польсько-американського альянсу, в тому числі військового".

"Я твердо вірю, що "Форт Трамп" дійсно буде побудований в нашій країні", – сказав він.

За словами президента Польщі, "сьогодні перед нами відкрите велике поле для розбудови польсько-американських відносин, для їх зміцнення".

Дуда також підкреслив, що політика Трампа щодо підвищення мінімального порогу оборонних витрат для країн НАТО може розраховувати на підтримку Польщі.

На його думку, це сприятиме відновленню зони безпеки в Європі.

Говорячи про свою зустріч із главою Пентагону, Дуда зазначив, що розмова була дуже довгою, "особливо закрита частина, яку ми провели віч-на-віч".

Він також додав, що найближчими днями до Варшави приїде спецпредставник Трампа Кіт Келлог.

За часів свого першого президентського терміну Трамп схвалив рішення Варшави про виділення $1,5-2 млрд на будівництво інфраструктури під американську військову базу на території країни. Тоді Дуда зауважив, що її можна було б назвати "Форт Трамп".

Тим часом опитування показували, що більшість поляків не хотіли, щоб постійна американська військова база у Польщі мала назву "Форт Трамп".