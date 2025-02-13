Спецпосланець Трампа вирушив до Європи

Спеціальний представник американського президента Дональда Трампа з питань України та Росії генерал Кіт Келлог вирушив до Європи.

Про це він повідомив у Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Келлог написав, що прямує до Європи, аби "зустрітися з союзниками та партнерами, які готові працювати зі США задля досягнення президентом США мети покласти край війні в Україні та відновити стабільність в Європі".

"З нетерпінням чекаю на продуктивні зустрічі, щоб швидко зрушити справу з мертвої точки", – написав він.

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Фото: Х

Державний департамент США анонсував, що Келлог відвідає Німеччину, Бельгію та Україну з 13 по 22 лютого.

Очікується, що в Україні він зустрінеться з урядовцями та приватними особами, "які мужньо витримали майже три роки війни".

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що обговорив із Трампом подальші контакти під час розмови. За його словами, "тривала розмова" з Трампом стосувалась можливості досягти миру, готовності працювати разом на рівні команд.

Перед тим Трамп говорив з господарем Кремля Владіміром Путіним. За підсумками переговорів американський президент заявив, що вони з Путіним "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".

Того ж дня до Києва приїхав із візитом новопризначений міністр фінансів США Скотт Бессен для переговорів щодо використання українських копалин.