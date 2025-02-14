Дуда после встречи с главой Пентагона: верю, что в Польше все же построят "Форт Трампа"

Президент Польши Анджей Дуда после встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом выразил убеждение, что в стране все же будет построен "Форт Трамп" – постоянная американская военная база.

Как сообщает "Европейская правда", заявление польского президента приводит PAP.

Дуда также уверен, что президентство Дональда Трампа "будет периодом укрепления польско-американского альянса, в том числе военного".

"Я твердо верю, что "Форт Трамп" действительно будет построен в нашей стране", – сказал он.

По словам президента Польши, "сегодня перед нами открыто большое поле для развития польско-американских отношений, для их укрепления".

Дуда также подчеркнул, что политика Трампа по повышению минимального порога оборонных расходов для стран НАТО может рассчитывать на поддержку Польши.

По его мнению, это будет способствовать восстановлению зоны безопасности в Европе.

Говоря о своей встрече с главой Пентагона, Дуда отметил, что разговор был очень длинным, "особенно закрытая часть, которую мы провели с глазу на глаз".

Он также добавил, что в ближайшие дни в Варшаву приедет спецпредставитель Трампа Кит Кэллог.

Во времена своего первого президентского срока Трамп одобрил решение Варшавы о выделении $1,5-2 млрд на строительство инфраструктуры под американскую военную базу на территории страны. Тогда Дуда заметил, что ее можно было бы назвать "Форт Трамп".

Между тем опросы показывали, что большинство поляков не хотели, чтобы постоянная американская военная база в Польше называлась "Форт Трамп".