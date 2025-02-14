У Молдові заміряли радіаційний фон після російського удару по ЧАЕС

Генінспекторат із надзвичайних ситуацій Молдови заявив, що радіаційний фон у країні залишається в межах норми після удару російського дрона по саркофагу Чорнобильської АЕС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NewsMaker.

Як повідомили в молдовському Генінспектораті, вони отримали офіційне повідомлення від МАГАТЕ про пошкодження саркофагу ЧАЕС "внаслідок удару військового безпілотника".

Там зазначили, значення радіації в Молдові станом на 14 лютого становить 0,08-0,014 мікрорентгенів на годину, що нижче гранично допустимої величини – 25 мкР/год.

Як зазначає Newsmaker, румунське Агентство захисту довкілля раніше також повідомило, що інцидент у Чорнобилі не вплинув на радіаційний фон у Румунії.

Як відомо, президент Володимир Зеленський повідомив, що у ніч проти 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. За першими оцінками, пошкодження саркофага суттєві.

На тлі удару Росії по ЧАЕС очільник Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав максимізувати військову допомогу Україні.

А глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас назвала російську атаку безрозсудною.