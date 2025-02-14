В Молдове замерили радиационный фон после российского удара по ЧАЭС

Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям Молдовы заявил, что радиационный фон в стране остается в пределах нормы после удара российского дрона по саркофагу Чернобыльской АЭС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NewsMaker.

Как сообщили в молдавском Генинспекторате, они получили официальное сообщение от МАГАТЭ о повреждении саркофага ЧАЭС "в результате удара военного беспилотника".

Там отметили, значение радиации в Молдове по состоянию на 14 февраля составляет 0,08-0,014 микрорентгенов в час, что ниже предельно допустимой величины – 25 мкР/ч.

Как отмечает Newsmaker, румынское Агентство защиты окружающей среды ранее также сообщило, что инцидент в Чернобыле не повлиял на радиационный фон в Румынии.

Как известно, президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. По первым оценкам, повреждения саркофага существенные.

На фоне удара России по ЧАЭС глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна призвал максимизировать военную помощь Украине.

А глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала российскую атаку безрассудной.