В Естонії засудили удар російського дрона по Чорнобильській АЕС

Очільник Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на російський удар по Чорнобильській АЕС та закликав максимізувати військову допомогу Україні.

Про це він написав у X (Twitter), пише "Європейська правда".

Тсахкна заявив, що нападаючи на Чорнобильську АЕС, Росія знову і знову демонструє, що вона є загрозою для всього світу.

"Заради безпеки України, Європи та світу, Росія повинна бути змушена змінити курс", – написав він.

Відтак очільник естонського МЗС наголосив, що настав час максимізувати військову допомогу Україні та чинити тиск на Росію.

Як відомо, президент Володимир Зеленський повідомив, що у ніч проти 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. За першими оцінками, пошкодження саркофага суттєві.

Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС. Дрон влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.

Фото: Х

У грудні у США засудили удар російського безпілотника по автомобілю Міжнародного агентства з атомної енергії поблизу Запорізької атомної електростанції.

Тсахкна заявив, що загроза аварії на Запорізькій АЕС буде суворою реальністю, доки Україна не відновить контроль над нею і свою територіальну цілісність.