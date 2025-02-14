Каллас відреагувала на удар російським дроном по ЧАЕС
Новини — П'ятниця, 14 лютого 2025, 15:21 —
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас засудила російський удар дроном по Чорнобильській АЕС, назвавши цю атаку "безрозсудною".
Про це вона написала в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
За словами топдипломатки ЄС, атаки на ядерні об’єкти є "неприйнятними".
"Це ще раз показує, що Росія не шукає миру", – підкреслила вона.
Як відомо, президент Володимир Зеленський повідомив, що у ніч проти 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. За першими оцінками, пошкодження саркофага суттєві.
На тлі удару РФ по ЧАЕС очільник Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав максимізувати військову допомогу Україні.
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