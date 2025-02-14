Бербок розкритикувала віцепрезидента США за пораду співпрацювати з "АдН"

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала віцепрезидента США Джей Ді Венса, який напередодні порадив німецьким політикам співпрацювати з усіма політичними партіями, в тому числі з праворадикальною "Альтернативою для Німеччини".

Заяву глави німецького МЗС наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, "єдиною людиною, яка ухвалює рішення на парламентських виборах у Німеччині, як і в будь-якій демократичній країні, були і будуть німецькі виборці".

"На щастя, ми живемо в демократичній державі. На цьому неможливо наголосити досить часто в наші дні, коли ми бачимо, як люди по всьому світу віддають свої життя, щоб мати можливість вільно голосувати".

Венс зазначав, що утримання ультраправих партій, які виступають проти міграції, поза урядовими коаліціями обмежує волю людей, які неодноразово вимагали посилення прикордонного контролю.

Венс також згадав про мільярдера Ілона Маска, який відкрито агітує за "Альтернативу для Німеччини" напередодні виборів 23 лютого, які пройдуть у країні.

Венс відзначив, що Маск не висловлюється від імені Трампа, але він сказав, що погоджується з Маском щодо того, що європейські країни повинні припинити впускати велику кількість мігрантів з Близького Сходу, Африки та інших країн.

Нагадаємо, кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц назвав дії Маска щодо Німеччини "загарбницькими і зухвалими" після того, як власник Tesla опублікував у газеті Welt am Sonntag позицію, в якій назвав ультраправу партію "останньою іскрою надії" Німеччини.

Більше читайте у статті: Альтернатива для Ілона Маска: навіщо соратник Трампа втручається у німецькі вибори.