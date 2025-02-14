Бербок раскритиковала вице-президента США за совет сотрудничать с "АдГ"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала вице-президента США Джей Ди Венса, который накануне посоветовал немецким политикам сотрудничать со всеми политическими партиями, в том числе с праворадикальной "Альтернативой для Германии".

Заявление главы немецкого МИД приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, "единственным человеком, который принимает решение на парламентских выборах в Германии, как и в любой демократической стране, были и будут немецкие избиратели".

"К счастью, мы живем в демократическом государстве. Это невозможно подчеркнуть достаточно часто в наши дни, когда мы видим, как люди по всему миру отдают свои жизни, чтобы иметь возможность свободно голосовать".

Вэнс отмечал, что содержание ультраправых партий, выступающих против миграции, вне правительственных коалиций ограничивает волю людей, которые неоднократно требовали усиления пограничного контроля.

Вэнс также упомянул о миллиардере Илоне Маске, который открыто агитирует за "Альтернативу для Германии" накануне выборов 23 февраля, которые пройдут в стране.

Вэнс отметил, что Маск не высказывается от имени Трампа, но он сказал, что согласен с Маском относительно того, что европейские страны должны прекратить впускать большое количество мигрантов из Ближнего Востока, Африки и других стран.

Напомним, кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц назвал действия Маска в отношении Германии "захватническими и дерзкими" после того, как владелец Tesla опубликовал в газете Welt am Sonntag позицию, в которой назвал ультраправую партию "последней искрой надежды" Германии.

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