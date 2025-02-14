У Румунії ультраправі зібрали підписи для голосування за вотум недовіри уряду

Румунські ультраправі партії AUR та SOS România зібрали достатньо підписів для винесення на голосування в парламенті вотуму недовіри уряду соціал-демократа Марчела Чолаку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

AUR та SOS România заявили, що разом зібрали 125 підписів під поданням про вотум недовіри Чолаку, яке буде подане до парламенту наступного понеділка, 17 лютого.

Ультраправі закликали представників опозиції, зокрема консерваторів з USR, підтримати ініціативу.

"Румуни заслуговують на легітимний уряд, а не уряд групових інтересів. Настав час поважати волю громадян", – ідеться в заяві SOS România.

Водночас заступник глави USR Іонуц Моштяну повідомив Digi24, що депутати його партії не підпишуть вотум недовіри Чолаку. Таким чином, опозиція не має необхідної кількості голосів, аби відправити уряд у відставку.

Ультраправі сили раніше змогли винести на розгляд ініціативу про припинення президентських повноважень Клауса Йоганніса, який продовжував залишатись на посаді після перенесення виборів свого наступника.

Але зрештою, аби не розпалювати кризу довкола своєї посади, Йоганніс добровільно пішов у відставку.