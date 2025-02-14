В Румынии ультраправые собрали подписи для голосования за вотум недоверия правительству

Румынские ультраправые партии AUR и SOS România собрали достаточно подписей для вынесения на голосование в парламенте вотума недоверия правительству социал-демократа Марчела Чолаку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

AUR и SOS România заявили, что вместе собрали 125 подписей под представлением о вотуме недоверия Чолаку, которое будет подано в парламент в следующий понедельник, 17 февраля.

Ультраправые призвали представителей оппозиции, в частности консерваторов из USR, поддержать инициативу.

"Румыны заслуживают легитимное правительство, а не правительство групповых интересов. Пришло время уважать волю граждан", – говорится в заявлении SOS România.

В то же время заместитель главы USR Ионуц Моштяну сообщил Digi24, что депутаты его партии не подпишут вотум недоверия Чолаку. Таким образом, оппозиция не имеет необходимого количества голосов, чтобы отправить правительство в отставку.

Ультраправые силы ранее смогли вынести на рассмотрение инициативу о прекращении президентских полномочий Клауса Йоханниса, который продолжал оставаться на посту после переноса выборов своего преемника.

Но в конце концов, чтобы не разжигать кризис вокруг своей должности, Йоханнис добровольно ушел в отставку.