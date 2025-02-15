Зеленський: Україні буде дуже важко вижити без військової підтримки США

Президент України Володимир Зеленський заявив у п'ятницю, 14 лютого, що Україні буде "дуже важко" вижити без військової підтримки США у війні проти Росії.

Про це він сказав у інтерв’ю NBC News у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що Україні буде "дуже, дуже, дуже важко" вижити без військової підтримки США, як зараз, коли вона намагається відбити російське вторгнення, так і в майбутньому після закінчення війни.

"Напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс. Але у нас буде дуже мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, що це дуже важливо, критично важливо", – заявив він.

Український президент зазначив, що "не хоче думати про" боротьбу з Росією без американської підтримки.

"Я не хочу думати, що ми не будемо стратегічними партнерами", – додав він.

У ЗМІ раніше стверджувалось, що адміністрація Дональда Трампа на якийсь час призупиняла постачання зброї Україні на тлі внутрішніх дискусій про політику стосовно війни.

США після зміни президента не оголошували нових пакетів військової допомоги, а Трамп казав, що готовий розглянути надання Києву зброї в обмін на корисні копалини

Нагадаємо, новий міністр оборони США Піт Гегсет не виключив, що подальша американська допомога Україні може бути чинником у переговорах про "завершення війни".

Тоді ж він зазначив, що адміністрація Трампа продовжує надавати Україні "те, що було виділено" раніше в плані безпекової допомоги.