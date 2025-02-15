Зеленский: Украине будет очень трудно выжить без военной поддержки США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, 14 февраля, что Украине будет "очень трудно" выжить без военной поддержки США в войне против России.

Об этом он сказал в интервью NBC News в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что Украине будет "очень, очень, очень трудно" выжить без военной поддержки США, как сейчас, когда она пытается отразить российское вторжение, так и в будущем после окончания войны.

"Наверное, это будет очень, очень, очень трудно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет очень мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно", – заявил он.

Украинский президент отметил, что "не хочет думать о" борьбе с Россией без американской поддержки.

"Я не хочу думать, что мы не будем стратегическими партнерами", – добавил он.

В СМИ ранее утверждалось, что администрация Дональда Трампа на время приостанавливала поставки оружия Украине на фоне внутренних дискуссий о политике в отношении войны.

США после смены президента не объявляли новых пакетов военной помощи, а Трамп говорил, что готов рассмотреть предоставление Киеву оружия в обмен на полезные ископаемые

Напомним, новый министр обороны США Пит Гегсет не исключил, что дальнейшая американская помощь Украине может быть фактором в переговорах о "завершении войны".

Тогда же он отметил, что администрация Трампа продолжает предоставлять Украине "то, что было выделено" ранее в плане помощи по безопасности.