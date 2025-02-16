Во Франции подтвердили созыв экстренного саммита в Париже по Украине

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил в воскресенье, что президент Франции Эмманюэль Макрон проведет экстренный саммит европейских лидеров в понедельник, чтобы обсудить ситуацию в Украине и безопасность Европы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Le Figaro.

Президент Франции соберет в понедельник в Париже "главные европейские страны" для обсуждения "европейской безопасности", подтвердил Барро в эфире радио France Inter. Он не уточнил, лидеры каких государств примут участие.

Пять европейских дипломатов заявили, что во встрече примут участие Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Испания и Дания, которая будет представлять балтийские и скандинавские страны, сообщило агентство Reuters.

Барро выступил на следующий день после того, как специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог удивил Европу, заявив, что она не будет иметь места за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Ранее саммит, который созывает Макрон, анонсировал глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он выразил ожидание, что европейские лидеры "очень серьезно" обсудят проблемы, создаваемые президентом США Дональдом Трампом.

Как известно, государства ЕС заявляют, что мирное соглашение с Россией без Европы – не вариант.