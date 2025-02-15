Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Про це Схооф написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Очільник уряду Нідерландів запевнив Зеленського в незмінній підтримці України його країною, "і так довго, як це буде потрібно".

"Ми хочемо миру завдяки силі, а не війни через слабкість. Для міцного миру в Україні з надійними гарантіями безпеки і для безпеки Європи загалом Україна повинна мати можливість вести переговори з максимально сильної позиції", – підкреслив Схооф.

Він також додав, що як Україна, так і Європа повинні мати місце за столом переговорів.

"Погана угода без участі України та Європи – це не варіант. Це буде винагородою за російську агресію і запрошенням до подальшої агресії. Росія не повинна вийти з цієї війни переможницею", – резюмував прем’єр Нідерландів.

Своєю чергою Зеленський зазначив, що на його зустрічі з очільником уряду Нідерландів йшлося про "обʼєднану дипломатію", напрацювання надійних гарантій безпеки, ситуацію на полі бою та оборонні потреби України.

"Поговорили й про підтримку наших громадян, які були змушені виїхати з України через російську агресію. Я вдячний Нідерландам за спільну роботу в межах "Рамштайну" й за те, що допомога Україні не зменшується після трьох років війни", – додав він.

13 лютого в Кремлі заявили, що почали підготовку переговорної групи, яка займатиметься організацією зустрічі російського правителя Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Трамп оголосив, що доручив держсекретареві Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффу очолити переговори з РФ.

Водночас президент США запевнив, що Україна буде за столом переговорів про "завершення війни".

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