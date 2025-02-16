Президенти Євроради і Єврокомісії, генсек НАТО їдуть в Париж на термінову зустріч щодо України

Президент Європейської ради, президентка Єврокомісії і генсек НАТО візьмуть участь у терміновій зустрічі європейських лідерів, скликаній президентом Франції через останні дії адміністрації президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", журналістам у неділю в Брюсселі повідомив представник Європейської ради, повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".

Представник Євроради зазначив, що зустріч має на меті розпочати консультації європейських лідерів щодо ситуації в Україні та питань безпеки в Європі.

"Президент Європейської ради Антоніо Кошта візьме участь у зустрічі, скликаній президентом Макроном, завтра вдень у Парижі", – сказав він.

За його словами, у зустрічі також візьмуть участь глави урядів Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії, а також президентка Європейської комісії та генеральний секретар НАТО.

"Потім їхні дискусії можуть продовжитися в інших форматах з метою об’єднання всіх партнерів, зацікавлених у мирі та безпеці в Європі", – пояснив представник Європейської ради.

Зустріч пройде у Єлисейському палаці у другій половині понеділка.

Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон проведе екстрений саміт, щоб обговорити ситуацію в Україні та безпеку Європи.

Раніше саміт, який скликає Макрон, анонсував глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Він висловив очікування, що європейські лідери "дуже серйозно" обговорять проблеми, створювані президентом США Дональдом Трампом.

Тим часом агентство Reuters повідомило, що США запитали Європу, що їй потрібно від Вашингтона для гарантій безпеки Україні.