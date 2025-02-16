Президенты Евросовета и Еврокомиссии, генсек НАТО едут в Париж на срочную встречу по Украине

Президент Европейского совета, президент Еврокомиссии и генсек НАТО примут участие в срочной встрече европейских лидеров, созванной президентом Франции из-за последних действий администрации президента США Дональда Трампа по войне в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", журналистам в воскресенье в Брюсселе сообщил представитель Европейского совета, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Представитель Евросовета отметил, что цель встречи – начать консультации европейских лидеров по ситуации в Украине и вопросам безопасности в Европе.

"Президент Европейского совета Антонио Кошта примет участие во встрече, созванной президентом Макроном, завтра днем в Париже", – сказал он.

По его словам, во встрече также примут участие главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также президент Европейской комиссии и генеральный секретарь НАТО.

"Затем их дискуссии могут продолжиться в других форматах с целью объединения всех партнеров, заинтересованных в мире и безопасности в Европе", – пояснил представитель Европейского совета.

Встреча пройдет в Елисейском дворце во второй половине понедельника.

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон проведет экстренный саммит, чтобы обсудить ситуацию в Украине и безопасность Европы.

Ранее саммит, который созывает Макрон, анонсировал глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он выразил ожидания, что европейские лидеры "очень серьезно" обсудят проблемы, создаваемые президентом США Дональдом Трампом.

Тем временем агентство Reuters сообщило, что США спросили Европу, что ей нужно от Вашингтона для гарантий безопасности Украине.