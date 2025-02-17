У Молдові заявили про нові російські безпілотники, які порушили її повітряний простір

Два російські безпілотники порушили повітряний простір Молдови пізно ввечері у неділю, 16 лютого, під час атаки на українські регіони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник уряду Молдови Даніель Воде, якого цитує Reuters.

За його словами, інцидент з дронами стався близько 23:00, коли Україна повідомляла, що під атакою російських безпілотників перебувають південні регіони.

Воде уточнив, що обидва безпілотники покинули повітряний простір Молдови недалеко від міста Тараклія.

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії на українські регіони у ніч на 13 лютого кілька дронів також залетіли на територію Молдови.

У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ Молдови викликало призначеного посла РФ, щоб висловити протест та оголосило про закриття Російського культурного центру.