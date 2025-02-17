В Молдове заявили о новых российских беспилотниках, нарушивших ее воздушное пространство

Два российских беспилотника нарушили воздушное пространство Молдовы поздно вечером в воскресенье, 16 февраля, во время атаки на украинские регионы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель правительства Молдовы Даниэль Водэ, которого цитирует Reuters.

По его словам, инцидент с дронами произошел около 23:00, когда Украина сообщала, что под атакой российских беспилотников находятся южные регионы.

Водэ уточнил, что оба беспилотника покинули воздушное пространство Молдовы недалеко от города Тараклия.

Напомним, во время массированной атаки России на украинские регионы в ночь на 13 февраля несколько дронов также залетели на территорию Молдовы.

В связи с этим Министерство иностранных дел Молдовы вызвало назначенного посла РФ, чтобы выразить протест и объявило о закрытии Российского культурного центра.