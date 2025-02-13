Молдова закриє Російський культурний центр після інциденту з дронами

Міністерство закордонних справ Молдови оголосило про закриття Російського культурного центру, розташованого у центрі Кишинева, після інциденту з дронами, які впали на молдовській території.

Про це йдеться в заяві МЗС Молдови, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві наголосили, що в односторонньому порядку розривають міжурядову угоду з Росією про створення та функціонування культурних центрів, підписану 1998 року.

"Після завершення процедур Російський культурний центр має припинити свою діяльність у нашій країні", – заявили в МЗС Молдови.

Російський центр науки і культури почав роботу в Кишиневі в лютому 2009 року

У центрі стверджують, що займаються "просуванням російської культури, російської освіти і науки; підтримкою співвітчизників; зміцненням позицій російської мови; збереженням історико-меморіальної спадщини; громадською дипломатією і молодіжними обмінами".

У ніч проти 13 лютого під час масованої атаки Росії на українські регіони на територію Молдови залетіло кілька дронів, один з яких вибухнув. МЗС країни засудило це.

У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ Молдови 13 лютого викликало призначеного посла РФ, щоб висловити протест.