Держсекретар США: Європу можуть долучити до мирних перемовин щодо України
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Європа може бути долучена до переговорів про мирне врегулювання розв’язаної РФ війни проти України.
Таку заяву держсекретар зробив в ефірі телеканалу CBS News, повідомляє "Європейська правда".
Рубіо зазначив, що телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і господарем Кремля Владіміром Путіним "викликало бурхливу реакцію".
Однак за його словами, "ми повинні зрозуміти, що зараз немає ніякого процесу", а Трамп з Путіним "висловили зацікавленість у припиненні цього конфлікту".
"Якщо це будуть справжні переговори, а ми ще не дійшли до цього, але якщо це станеться, доведеться залучити Україну, тому що саме вона піддалася вторгненню, і європейців, тому що у них є санкції проти Путіна і Росії… Вони зробили свій внесок у ці зусилля. Ми просто ще не дійшли до цього", – підкреслив Рубіо.
Нагадаємо, під час Мюнхенської безпекової конференції спецпосланець президента США з питань України і Росії Кіт Келлог заявив, що американська позиція щодо "мирних переговорів" передбачає участь України, але європейських представників США там не бачать.
Водночас, за даними ЗМІ, США надіслали європейським урядам опитувальник, в якому запитують, який внесок вони могли би зробити в гарантії безпеки України.
На цьому тлі європейські лідери зберуться в понеділок у Парижі на екстрений саміт щодо України.