Госсекретарь США: Европу могут привлечь к мирным переговорам по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европа может быть привлечена к переговорам о мирном урегулировании развязанной РФ войны против Украины.

Такое заявление госсекретарь сделал в эфире телеканала CBS News, сообщает "Европейская правда".

Рубио отметил, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и хозяином Кремля Владимиром Путиным "вызвал бурную реакцию".

Однако, по его словам, "мы должны понять, что сейчас нет никакого процесса", а Трамп с Путиным "выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта".

"Если это будут настоящие переговоры, а мы еще не дошли до этого, но если это произойдет, придется привлечь Украину, потому что именно она подверглась вторжению, и европейцев, потому что у них есть санкции против Путина и России... Они сделали свой вклад в эти усилия. Мы просто еще не дошли до этого", – подчеркнул Рубио.

Напомним, во время Мюнхенской конференции по безопасности спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что американская позиция по "мирным переговорам" предусматривает участие Украины, но европейских представителей США там не видят.

В то же время, по данным СМИ, США направили европейским правительствам опросник, в котором спрашивают, какой вклад они могли бы сделать в гарантии безопасности Украины.

На этом фоне европейские лидеры соберутся в понедельник в Париже на экстренный саммит по Украине.