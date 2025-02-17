Глава МЗС Іспанії розповів, що обговорюватимуть на екстреному саміті в Парижі

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що європейські лідери обговорять у понеділок у Парижі, як не допустити, щоб мирні переговори щодо України закінчилися винагородою РФ за її агресію.

Слова очільника МЗС Іспанії цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами іспанського міністра, загарбницька війна "не може бути винагороджена, ми не можемо заохочувати інших до розв'язування загарбницьких воєн".

"Сьогодні я переконаний, що Путін продовжуватиме атакувати і бомбити Україну. Тому я не бачу миру на горизонті в цей час", – додав він.

Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон у понеділок, 17 лютого, проведе екстрений саміт, щоб обговорити ситуацію в Україні та безпеку Європи.

Цього ж дня держсекретар США Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії, де мають відбутись переговори між американською та російською делегаціями щодо врегулювання війни в Україні.

За даними видання Axios, зустріч між представниками РФ та США відбудеться у вівторок, 18 лютого.