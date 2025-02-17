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Держсекретар США прибув до Саудівської Аравії на переговори з РФ

Новини — Понеділок, 17 лютого 2025, 08:40 — Ірина Кутєлєва

Держсекретар США Марко Рубіо у понеділок, 17 лютого, прибув до Саудівської Аравії, де мають відбутись переговори між американською та російською делегаціями щодо врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Рубіо разом із радником президента США з національної безпеки Майком Волцом і спецпосланцем з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом входять до складу американської делегації.

Переговори в Саудівській Аравії стануть одними з перших за багато років особистих зустрічей на високому рівні між російськими і американськими офіційними особами і мають передувати зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і господарем Кремля Владіміром Путіним.

За даними видання Axios, зустріч між представниками РФ та США відбудеться у вівторок, 18 лютого.

Глава ОПУ Андрій Єрмак заявив 16 лютого, що зустрічей з росіянами не планується, поки не буде напрацьовано план завершення війни. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому нічого не відомо про зустріч у Саудівській Аравії, і висловив стурбованість тим, що план зустрічі був розроблений поза контролем Києва.

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США Росія Війна з РФ
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