Глава МИД Испании рассказал, что будут обсуждать на экстренном саммите в Париже

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что европейские лидеры обсудят в понедельник в Париже, как не допустить, чтобы мирные переговоры по Украине закончились вознаграждением РФ за ее агрессию.

Слова главы МИД Испании цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам испанского министра, захватническая война "не может быть вознаграждена, мы не можем поощрять других к развязыванию захватнических войн".

"Сегодня я убежден, что Путин будет продолжать атаковать и бомбить Украину. Поэтому я не вижу мира на горизонте в настоящее время", – добавил он.

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 17 февраля, проведет экстренный саммит, чтобы обсудить ситуацию в Украине и безопасность Европы.

В этот же день госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию, где должны состояться переговоры между американской и российской делегациями по урегулированию войны в Украине.

По данным издания Axios, встреча между представителями РФ и США состоится во вторник, 18 февраля.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему ничего не известно о встрече в Саудовской Аравии, и выразил обеспокоенность тем, что план встречи был разработан вне контроля Киева.