Хорватія планує розмістити гаубичну батарею в Литві у складі бойової групи НАТО

Хорватія розмістить артилерійську гаубичну батарею в Литві в складі багатонаціональної бойової групи НАТО на чолі з Німеччиною на початку 2026 року.

Про це повідомила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне, цитує мовник LRT, пише "Європейська правда".

Як зазначається, прибуття підрозділу очікується найпізніше на початку 2026 року.

Шакалієне обговорила це питання зі своїм хорватським колегою Іваном Анушичем на полях Мюнхенської конференції з безпеки в Німеччині.

"Ми вдячні Хорватії за її багаторічний внесок у безпеку Балтії і всього східного флангу НАТО, за участь в операціях передових сухопутних сил НАТО, а також за приєднання до Коаліції з розмінування України на наше запрошення", – зазначила вона.

Окремо міністри також обговорили ситуацію в Україні, порядок денний ЄС і НАТО у відповідь на позицію США та інші питання.

Багатонаціональна бойова група НАТО була розгорнута в Литві в 2017 році у відповідь на агресію Росії в Україні. Групу очолює Німеччина, яка надає найбільшу кількість військовослужбовців.

Наприкінці січня Шакалієне заявила, що для тренування литовських військових балтійська держава хотіла би використовувати інфраструктуру союзників – зокрема, таких країн як Німеччина.

На початку лютого інформували, що Італія розгорне в Литві системи протиповітряної оборони дальнього радіуса дії SAMP/T для участі в майбутніх навчаннях.