Хорватия планирует разместить гаубичную батарею в Литве в составе боевой группы НАТО

Хорватия разместит артиллерийскую гаубичную батарею в Литве в составе многонациональной боевой группы НАТО во главе с Германией в начале 2026 года.

Об этом сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене, цитирует вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, прибытие подразделения ожидается самое позднее в начале 2026 года.

Шакалиене обсудила этот вопрос со своим хорватским коллегой Иваном Анушичем на полях Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

"Мы благодарны Хорватии за ее многолетний вклад в безопасность Балтии и всего восточного фланга НАТО, за участие в операциях передовых сухопутных сил НАТО, а также за присоединение к Коалиции по разминированию Украины по нашему приглашению", – отметила она.

Отдельно министры также обсудили ситуацию в Украине, повестку дня ЕС и НАТО в ответ на позицию США и другие вопросы.

Многонациональная боевая группа НАТО была развернута в Литве в 2017 году в ответ на агрессию России в Украине. Группу возглавляет Германия, которая предоставляет наибольшее количество военнослужащих.

В конце января Шакалиене заявила, что для тренировки литовских военных балтийское государство хотело бы использовать инфраструктуру союзников – в частности, таких стран как Германия.

В начале февраля информировали, что Италия развернет в Литве системы противовоздушной обороны дальнего радиуса действия SAMP/T для участия в предстоящих учениях.