Литва хотіла би тренувати своїх військових у Німеччині

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що для тренування литовських військових балтійська держава хотіла би використовувати інфраструктуру союзників – зокрема, таких країн як Німеччина.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Міністерка зазначила, що литовським військовим потрібно більше тренувальних місць.

"Один із варіантів – співпраця з сусідами і союзниками. Наприклад, учора, під час візиту міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, ми обговорювали можливість проведення тренувань для деяких наших підрозділів на німецьких полігонах", – заявила міністерка на пресконференції у військовому містечку в Рокантішкесі в четвер.

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Вона нагадала, що Державна рада з оборони вже раніше ухвалила рішення про необхідність створення в Литві тренувального простору, придатного для маневрів бригади, але це рішення досі не реалізовано.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, зі свого боку, зазначив, що після завершення будівництва нової бази Selija в Айзкраукльському районі до кінця цього року, на ній зможуть тренуватися підрозділи бригадного рівня.

"Ми готові організовувати навчання бригадного масштабу з 2026 року і відкриті для співпраці з партнерами в регіоні, включно з Литвою", – заявив Спрудс.

Нагадаємо, у середині вересня Литва та Німеччина підписали угоду, що фіналізує усі деталі розміщення німецької бригади у Литві.

Очільник Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна поступово збільшує кількість своїх військових, розміщених у Литві. Початковий командний склад і командир бригади вже перебувають у Вільнюсі.