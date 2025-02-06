Італія розгорне системи ППО SAMP/T у Литві для участі в навчаннях

Італія розгорне в Литві системи протиповітряної оборони дальнього радіуса дії SAMP/T для участі в майбутніх навчаннях.

Про це заявила міністерка національної оборони Литви Довіле Шакаліене, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Як передає литовський мовник, Шакаліене зробила цю заяву після зустрічі з Ізабеллою Рауті, державним секретарем Міністерства оборони Італії, в четвер, 6 лютого.

Литовська міністерка заявила, що Італія робить свій внесок у ротаційну модель протиповітряної оборони НАТО, "розгортаючи наземну систему протиповітряної оборони великої дальності SAMP/T на майбутніх навчаннях в Литві".

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"Це рішення робить значний внесок у посилення стримування і оборони. Безпека Європи безпосередньо залежить від оборони північно-східного флангу, і ми вдячні Італії за її значний внесок у безпеку нашого регіону", – додала вона.

Фото: Мілітарний

Зазначимо, SAMP/T – протиракетна система, яка призначена для захисту поля бою і важливих об’єктів, як-то аеропорти і морські порти, від крилатих ракет, пілотованих і безпілотних літальних апаратів, а також тактичних балістичних ракет.

З грудня для прикриття аеропорту у польському Жешуві задіяні норвезькі NASAMS.

А 23 січня німецькі батареї ЗРК Patriot почали захищати небо над аеропортом польського Жешува, який важливий для української логістики в умовах війни.